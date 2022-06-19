США можуть ввести субсидії на купівлю палива для незаможних, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає всі варіанти зниження цін на бензин для американців. Введення паливних карт дозволить владі субсидувати ціни на паливо для незаможних, однак цей захід може спровокувати інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business .

Кілька місяців тому ідея паливних карток була відкинута, оскільки через брак чіпів в США не змогли б швидко випустити достатню кількість знижкових карт. Також чиновники побоюються, що американці почнуть використовувати картки не тільки для оплати бензину, а й інших товарів. В результаті субсидії такого роду спровокують ще більшу інфляцію.

На минулому тижні середня ціна галона (3,785 літра) бензину знизилася до п'яти доларів. Проте за календарний рік пальне в США подорожчало більш ніж на 60 відсотків.