RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть ввести субсидії на купівлю палива для незаможних, - ЗМІ

США можуть ввести субсидії на покупку палива для незаможних (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає всі варіанти зниження цін на бензин для американців. Введення паливних карт дозволить владі субсидувати ціни на паливо для незаможних, однак цей захід може спровокувати інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business.

Кілька місяців тому ідея паливних карток була відкинута, оскільки через брак чіпів в США не змогли б швидко випустити достатню кількість знижкових карт. Також чиновники побоюються, що американці почнуть використовувати картки не тільки для оплати бензину, а й інших товарів. В результаті субсидії такого роду спровокують ще більшу інфляцію.

На минулому тижні середня ціна галона (3,785 літра) бензину знизилася до п'яти доларів. Проте за календарний рік пальне в США подорожчало більш ніж на 60 відсотків.

Нагадаємо, МВФ попередив, що світовим фінансовим лідерам, можливо, доведеться звикнути до боротьби з численними джерелами інфляційного тиску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензинСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден