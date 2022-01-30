ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 30 січня 2022 18:47
США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну Фото: сенатор Роберт Менендес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес допустив можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну. За його словами, розробка обмежень знаходиться на фінішній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Джоша Рогіна.

"Є деякі санкції, які можуть бути введені заздалегідь за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес в інтерв'ю телеканалу.

Сенатор уточнив, що переговори між республіканцями і демократами щодо законопроєкту про санкції проти Росії знаходяться на заключній стадії.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про готовність Сенату США до узгодження законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Документ планують розглянути Цього тижня.

Зазначимо, у разі нового вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які можуть зруйнувати російську економіку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники