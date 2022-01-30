США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну
Глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес допустив можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну. За його словами, розробка обмежень знаходиться на фінішній стадії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Джоша Рогіна.
"Є деякі санкції, які можуть бути введені заздалегідь за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес в інтерв'ю телеканалу.
Сенатор уточнив, що переговори між республіканцями і демократами щодо законопроєкту про санкції проти Росії знаходяться на заключній стадії.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про готовність Сенату США до узгодження законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Документ планують розглянути Цього тижня.
Зазначимо, у разі нового вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які можуть зруйнувати російську економіку.