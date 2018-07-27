США можуть ввести санкції проти компаній Німеччини через будівництво "Північного потоку-2"

США нагадали енергетичним компаніям ФРН і ряду інших країн про санкції

США можуть ввести санкції проти енергетичних компаній Німеччини і низки інших європейських країн, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон, передає "Голос Америки".

За його словами, США підтримують продовження транзиту газу через Україну.

"Ми продовжуємо виступати в підтримку продовження транзиту газу через Україну. Кращий спосіб, який забезпечив би Україні можливість бути важливим партнером у сфері транзиту газу для Європи після 2019 року, полягає в тому, щоб "Північний потік-2" і "Турецький потік" не були б побудовані", - повідомив Феннон.

Заступник держсекретаря заявив, що опора Європи на російський газ робить її вразливою стратегічно.

"Росія може і повинна залишатися постачальником газу в Європу, але не повинна домінувати на ринку заради досягнення своїх ворожих політичних цілей.

"Північний потік-2" розділить Європу і посилить можливості Росії використовувати свої енергоресурси для політичного тиску і шкідливого впливу", - вважає Феннон.

Будівництво трубопроводу дозволить Росії "посилити військову присутність в регіоні Балтики".

Нагадаємо, у Німеччині почали укладання перших труб в рамках спорудження газопроводу "Північний потік-2", по якому природний газ буде поставлятися з Росії в Німеччину.