США можуть запровадити нові мита на товари з Євросоюзу

Фото: американський прапор (flickr.com/usembassykyiv)

До переліку внесені продукти харчування, а також літаки Airbus

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових мит на товари з Європейського союзу у відповідь на субсидування ЄС своїй авіапромисловості. Про це йдеться в заяві Управління представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, передає РБК-Україна з посиланням на сайт американського торгового представництва.

У заяві уточнюється, що США починають процес визначення продукції ЄС, на яку можна накласти додаткові мита.

"Всесвітня торгова організація неодноразово повідомляла, що субсидії Європейського союзу на Airbus чинять негативний вплив на США. Сьогодні Управління представника США на торгових переговорах починає процес з визначення продуктів ЄС, на які можуть бути накладені додаткові мита, поки ЄС не скасує свої субсидії", - йдеться в заяві.

Відомство також опублікувало попередній список товарів, до якого увійшла в тому числі цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їхні комплектуючі.

До переліку внесено продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого.

Обмеження можуть стосуватися товарів, що ввозяться з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії і Великої Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допускає запровадження мит на автомобілі з Мексики. З його слів, США запровадять мита, якщо влада Мексики не вживе заходів для запобігання нелегальній міграції та припинення наркотрафіку.