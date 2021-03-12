Украина хочет получить американские истребители F-15
Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют взять на вооружение истребители пятого поколения, в том числе американские F-15. В ближайшие 10 лет от большинства нынешних образцов боевой техники будут вынуждены отказаться.
Об этом на презентации стратегии Воздушных сил-2025 заявил командующий Сергей Дроздов, передает Украинский милитарный портал.
По его словам, на первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение пятое поколение.
"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений с партнерами - переход на современный самолет пятого поколения F-35", - отметил Дроздов.
Кроме того, он отметил, что в течение следующих десяти лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые на сегодня стоят на вооружении.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация продолжит развивать экономическую и военную поддержку Украины, а также поставлять летальное оружие.
Президент США Джо Байден отмечал, что Россия должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины, поскольку он гарантирует, что Киев получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение.