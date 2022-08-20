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США могут вступить в войну против России: американский аналитик назвал 5 сценариев

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Вашингтон, Суббота 20 августа 2022 14:22
США могут вступить в войну против России: американский аналитик назвал 5 сценариев Фото: американский политолог назвал 5 сценариев, при которых США могут вступить в войну против России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки могут непосредственно принять участие в войне с Россией на стороне Украины. Такой сценарий зависит от того, как дальше будут развиваться события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление профессора политологии Университета Чикаго Джона Миршаймера, которого цитирует Foreign Affairs.

Пять сценариев

Первый и наиболее вероятный сценарий, по мнению политолога, является то, если украинская армия "начнет разрушаться", и Россия добьется победы в Украине.

"В этом случае, учитывая глубокую преданность администрации Байдена предотвращению такому результату, Соединенные Штаты могут попытаться переломить ситуацию, непосредственно участвуя в боевых действиях", - считает Миршаймер.

Вторым сценарием, по его словам, может стать то, если эта война не закончится в течение года.

Третий сценарий - США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.

Четвертый сценарий - США решат изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.

Пятым сценарием, по мнению Миршаймера, является "намеренная эскалация", что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий, что "разворачивается восходящей спиралью".

Напомним, на фоне шантажа оккупантов вокруг захваченной Запорожской АЭС, депутаты в Великобритании и США предложили, если россияне решатся на удар по станции, то это станет потенциальным нападением НАТО на РФ (активацией 5-й статьи Альянса).

Детальнее о вероятности вступления НАТО (непосредственно США) в войну с Россией в интервью РБК-Украина оценил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

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