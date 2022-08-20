США можуть вступити у війну проти Росії: американський аналітик назвав 5 сценаріїв

Сполучені Штати Америки можуть безпосередньо взяти участь у війні з Росією на боці України Такий сценарій залежить від того, як далі розвиватимуться події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву професора політології університету Чикаго Джона Міршаймера, якого цитує Foreign Affairs.

П'ять сценаріїв

Перший і найімовірніший сценарій, на думку політолога, є той, якщо "українська армія почне руйнуватися", і Росія досягне перемоги в Україні.

"У цьому випадку, враховуючи глибоку відданість адміністрації Байдена запобіганню такому результату, Сполучені Штати можуть спробувати переламати ситуацію, безпосередньо беручи участь у бойових діях", - вважає Міршаймер.

Другим сценарієм, за його словами, може стати те, якщо ця війна не закінчиться протягом року.

Третій сценарій - США можуть ввести сухопутні війська для допомоги Україні.

Четвертий сценарій - США вирішать змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях.

П'ятий сценарій, на думку Міршаймера, є "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягується у війну за несподіваним розвитком подій, що "розгортається висхідною спіраллю".

Нагадаємо, на тлі шантажу окупантів навколо захопленої Запорізької АЕС, депутати у Великобританії і США запропонували, якщо росіяни наважаться на удар по станції, то це стане потенційним нападом НАТО на РФ (активацією 5-ї статті Альянсу).

Детальніше про ймовірність вступу НАТО (безпосередньо США) у війну з Росією в інтерв'ю РБК-Україна оцінив американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.