США могут урезать военную помощь Ираку

Администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов, в случает если Багдад вышлет американских военных из страны. Об этом свидетельствует переписка по электронной почте между Госдепартаментом и Минобороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что профильный отдел Госдепа США работает над тем, чтобы не выделять Ираку всю сумму военной помощи, одобренной Конгрессом на текущий финансовый год. При этом Госдеп планирует выяснить у административно-бюджетного управления Белого дома, возможно ли отозвать запрос на предоставление на те же цели еще 100 млн долларов в 2021 финансовом году.

По данным газеты, администрация США пока не приняла окончательное решение по данному вопросу.

Сотрудникам ведомств поручено проработать, какие финансовые средства, предназначенные Багдаду, можно сократить, удержать или перенаправить на иные цели в случае вывода американских войск из Ирака.

Напомним, ранее WSJ писало, что Госдепартамент США может закрыть Багдаду доступ к правительственному счету Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода из страны американских войск.

Как известно, 3 января США нанесли авиаудар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек.

Как писало РБК-Украина, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.