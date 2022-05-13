США могут списать несколько военных кораблей возрастом до трех лет: в чем причина

Имеющиеся в США противолодочные корабли не могут выполнять свою основную задачу. Об этом сообщил командующий военно-морскими операциями адмирал Майкл Гилдэй. Согласно его плану, утилизации подлежат девять относительно новых военных кораблей.

"Я отказываюсь платить хоть доллар за систему, которая не сможет отслеживать высококлассную подводную лодку в сегодняшних условиях", — сказал Гилдей. По его словам, радары обнаружения подводных лодок кардинально устарели и не могут выявить современные корабли.

Адмирал предложил вывести из состава флота несколько кораблей, что сэкономит ВМС примерно 391 миллион долларов. Но эта сумма компенсирует лишь часть стоимости девяти боевых кораблей прибрежной зоны, которые обошлись американским налогоплательщикам в 3,2 миллиарда долларов.

USS Indianapolis, USS Billings и USS Wichita были сданы в эксплуатацию в 2019 году, а это означает, что ВМС планируют вывести из эксплуатации корабли, которым еще не исполнилось и трех лет. Несмотря на планы ВМФ по списанию военных кораблей, последнее слово в вопросе о военном бюджете остается за Конгрессом, который отверг предыдущие просьбы о выводе кораблей из эксплуатации.