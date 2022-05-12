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США могут применить уроки войны РФ против Украины в отношении Тайваня, - Госдеп

Фото: США могут применить уроки войны РФ против Украины в отношении Тайваня (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Уроки войны России против Украины следует применить в отношении напряженной ситуации вокруг Тайваня.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, передает РБК-Украина со ссылкой на слушания в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Недавняя риторика и шаги КНР ясно демонстрируют потенциальные вызовы в сфере безопасности перед Тайванем. Угроза Тайваню со стороны КНР представляет собой иной ряд проблем, и мы работаем, решая, каким образом уроки Украины применимы или неприменимы в данном контексте. Для меня это высший приоритет", - подчеркнула Льюис.

Она объяснила, что это прежде всего касается сферы военной помощи Тайваню. По ее словам, сейчас очень важно, чтобы у Тайваня имелись все средства, которые необходимы для самозащиты от возможного нападения Китая.

Также чиновница добавила, что США уже начали оказывать военную помощь Тайваню, включая современные системы ПВО. Но военная поддержка нуждается в усилении на фоне нарастающей угрозы.

Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен вернуть ее в свой состав.

Ранее мы сообщали, что власти Китая делают выводы по своим планам на захват Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.

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