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США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не те, которые требует Киев, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 01 апреля 2022 14:52
США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не те, которые требует Киев, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США и их союзники рассматривают возможность предоставления Западом альтернативных гарантий безопасности Украине, если она откажется от предложения о вступлении в НАТО в качестве уступки РФ для прекращения войны. Однако маловероятно, что Вашингтон в конечном итоге предложит Киеву те мер защиты, о которых она просит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эти обсуждения, в которых принимают участие непосредственно украинцы, находятся на очень ранних стадиях, поскольку американским, западным и украинским официальным лицам не ясно, что российские переговоры являются чем-то большим, чем дымовая завеса.

Один из западных чиновников заявил CNN, что "украинцам будет недостаточно полного обязательства по защите Украины", а некоторые представители администрации Байдена признают, что еще одно соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезным.

Ряд официальных лиц США и Запада скептически отнеслись к потенциальным гарантиям безопасности, многие из них заявили, что пока преждевременно обсуждать любые непредвиденные обстоятельства в ходе переговоров.

Некоторые американские чиновники были удивлены заявлением Украины после переговоров в Стамбуле о том, что западные гарантии безопасности могут быть предложены.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы, которыми мы можем помочь обеспечить их суверенитет и безопасность. Но на данный момент я не могу сказать ничего конкретного о гарантиях безопасности", - заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Другие европейские чиновники заявили, что они также ожидают более подробной информации от украинцев, прежде чем брать на себя какие-либо публичные обязательства.

А официальный представитель США заявил, что переговоры с Украиной о том, как может выглядеть соглашение о безопасности, все еще находятся на самой ранней стадии.

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