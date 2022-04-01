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США можуть надати Україні гарантії безпеки, але не ті, які вимагає Київ, - CNN

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Вашингтон, П'ятниця 01 квітня 2022 14:52
США можуть надати Україні гарантії безпеки, але не ті, які вимагає Київ, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США та їхні союзники розглядають можливість надання Заходом альтернативних гарантій безпеки Україні, якщо вона відмовиться від пропозиції про вступ до НАТО як поступки РФ для припинення війни. Однак малоймовірно, що Вашингтон зрештою запропонує Києву ті заходи захисту, про які вона просить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ці обговорення, в яких беруть участь безпосередньо українці, знаходяться на дуже ранніх стадіях, оскільки американським, західним і українським офіційним особам не ясно, що російські переговори є чимось більшим, ніж димова завіса.

Один із західних чиновників заявив CNN, що "українцям буде недостатньо повного зобов'язання щодо захисту України", а деякі представники адміністрації Байдена визнають, що ще одна угода типу Будапештського меморандуму не буде корисною.

Ряд офіційних осіб США і заходу скептично поставилися до потенційних гарантій безпеки, багато з них заявили, що поки передчасно обговорювати будь-які непередбачені обставини в ході переговорів.

Деякі американські чиновники були здивовані заявою України після переговорів у Стамбулі про те, що західні гарантії безпеки можуть бути запропоновані.

"Ми постійно обговорюємо з українцями способи, якими ми можемо допомогти забезпечити їх суверенітет і безпеку. Але на цей час я не можу сказати нічого конкретного про гарантії безпеки", - заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Інші європейські чиновники заявили, що вони також очікують більш докладної інформації від українців, перш ніж брати на себе будь-які публічні зобов'язання.

А офіційний представник США заявив, що переговори з Україною про те, як може виглядати угода про безпеку, все ще знаходяться на самій ранній стадії.

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