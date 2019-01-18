США могут отменить пошлины на товары из Китая, - WSJ

Фото: Белый дом (nsf.gov)

Американские чиновники хотят подтолкнуть Китай к более серьезным уступкам в торговой войне

В правительстве Соединенных Штатов обсуждают возможную отмену введенных Вашингтоном импортных пошлин на китайские товары. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американские чиновники рассматривают такой шаг как шанс подтолкнуть Китай к более серьезным уступкам в торговой войне.

По информации источников издания, идея частичной отмены тарифов или полного отказа от них звучала на ряде совещаний от министра финансов Стивена Мнучина. Целью подобных предложений, по мнению собеседников газеты, является продвижение торговых переговоров с КНР и попытка заручиться поддержкой Китая в проведении совместных долгосрочных реформ.

В то же время с идеей Мнучина не согласен торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который обеспокоен тем, что любая уступка может рассматриваться как признак слабости.

Издание отмечает, что результаты дискуссий в Вашингтоне предсказать пока невозможно, однако, если раньше президент США Дональд Трамп по китайскому вопросу был на стороне Лайтхайзера, то на этот раз он дал понять, что хочет заключить сделку.

Торговый спор США и Китай стремятся разрешить до 1 марта, именно до этого момента ранее договорились отложить введение новых тарифов.

Напомним, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 30-31 января посетит Вашингтон для торговых переговоров.