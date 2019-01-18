США можуть скасувати мита на товари з Китаю, - WSJ

Фото: Білий дім (nsf.gov)

Американські чиновники хочуть підштовхнути Китай до більш серйозних поступок у торговельній війні

В уряді Сполучених Штатів обговорюють можливе скасування запроваджених Вашингтоном імпортних мит на китайські товари. Про це повідомили знайомі з ситуацією джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Американські чиновники розглядають такий крок як шанс підштовхнути Китай до більш серйозних поступок у торговій війні.

За інформацією джерел видання, ідея часткового скасування тарифів або повної відмови від них лунала на ряді нарад від міністра фінансів Стівена Мнучіна. Метою таких пропозицій, на думку співрозмовників газети, є просування торгових переговорів з КНР і спроба заручитися підтримкою Китаю у проведенні спільних довгострокових реформ.

Водночас з ідеєю Мнучіна не згоден торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, який стурбований тим, що будь-яка поступка може розглядатися як ознака слабкості.

Видання зазначає, що результати дискусій у Вашингтоні передбачити поки неможливо, однак, якщо раніше президент США Дональд Трамп з китайського питання був на боці Лайтхайзера, то цього разу він дав зрозуміти, що хоче укласти угоду.

Торговий спір США і Китай прагнуть вирішити до 1 березня, саме до цього моменту раніше домовилися відкласти запровадження нових тарифів.

Нагадаємо, віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе 30-31 січня відвідає Вашингтон для торгових переговорів.