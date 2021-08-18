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США не могут организовать безопасный проход в аэропорт Кабула

Автор: Сергей Пышкин

Посольство США в Кабуле заявило, что не имеет возможности организовать безопасный проход к аэропорту столицы для своих граждан. Недавно им советовали скрываться на месте, пока поднимается этот вопрос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Правительство США не может организовать безопасный проход в Международный аэропорт имени Хамида-Карзая", - отмечает пресс-служба посольства.

Заметим, что лишь недавно посольство рекомендовало гражданам Соединенных Штатов Америки скрываться на месте пока стоит вопрос касаемо их эвакуации.

В частности, только вчера советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "Талибан" гарантировал безопасный проход для мирных жителей.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистанКабул