ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США не могут организовать безопасный проход в аэропорт Кабула

Новина українською →
США , Среда 18 августа 2021 22:18
США не могут организовать безопасный проход в аэропорт Кабула Фото: США не могут организовать безопасный проезд до аэропорта Кабулу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Посольство США в Кабуле заявило, что не имеет возможности организовать безопасный проход к аэропорту столицы для своих граждан. Недавно им советовали скрываться на месте, пока поднимается этот вопрос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Правительство США не может организовать безопасный проход в Международный аэропорт имени Хамида-Карзая", - отмечает пресс-служба посольства.

Заметим, что лишь недавно посольство рекомендовало гражданам Соединенных Штатов Америки скрываться на месте пока стоит вопрос касаемо их эвакуации.

В частности, только вчера советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "Талибан" гарантировал безопасный проход для мирных жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул
NEWS
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной