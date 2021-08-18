США не можуть організувати безпечний прохід до аеропорту Кабулу

Посольство США в Кабулі заявило, що не має можливості організувати безпечний прохід до аеропорту столиці для своїх громадян. Нещодавно їм радили сховатися на місці, поки порушується це питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Уряд США не може організувати безпечний прохід у Міжнародний аеропорт імені Хаміда-Карзая", - відзначає пресслужба посольства.

Зауважимо, що лише нещодавно посольство рекомендувало громадянам Сполучених Штатів Америки переховуватися на місці поки порушується питання щодо їх евакуації.

Зокрема, лише вчора радник з національної безпеки Джейк Салліван відзначив, що "Талібан" гарантував безпечний прохід для мирних жителів.