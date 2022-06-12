ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США могут одобрить вакцину Moderna для детей с 6 месяцев

Новина українською →
США, Воскресенье 12 июня 2022 03:42
В США могут одобрить вакцину Moderna для детей с 6 месяцев Фото: вакцину Moderna в США могут одобрить для детей с 6 месяцев (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В США вакцину Moderna от коронавируса могут одобрить для детей с раннего возаста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что вакцина Moderna кажется безопасной и эффективной для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. На следуюшей неделе комитет ученых соберется, чтобы проголосовать за вакцинацию этой вакциной детей.

В брифинговых документах FDA говорится, что вакцина вызвала у детей иммунный ответ, аналогичный тому, который наблюдался у взрослых в предыдущих испытаниях.

"Имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцины Moderna Covid-19 в профилактике симптоматического COVID-19 в педиатрических возрастных группах от 6 месяцев до 17 лет", - заявили эксперты FDA.

Также отмечается, что вакцина Moderna в целом имеет тот же профиль побочных эффектов у детей, что и у взрослых, хотя у детей младшего возраста чаще возникает лихорадка.

Напомним, что в США онраничили вакцинацию одной из вакцин. После ее использования возникали побочные эффекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Вакцина
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз