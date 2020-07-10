США могут обложить пошлинами товары из Франции на сумму до 700 млн долл., - Bloomberg

Фото: доллары (РБК-Украина)

Налогами могут обложить продукты и товары из Франции, включая вино, сыры и сумки

Правительство США рассматривает возможность наложить пошлины на товары из Франции. Причиной называют намерения Парижа ввести налоги на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Белом доме назвали эти меры вынужденными.

Отмечается, что налогами могут обложить продукты и товары из Франции, включая вино, сыры и сумки, на общую сумму от 500 млн до 700 млн долларов.

По словам одного из источников, власти США могут объявить о данных мерах уже в 10 июля, а применить их позже в текущем году, когда во Франции начнут сбор указанного налога.

Напомним, 11 июля 2019 года парламент Франции утвердил новый налог в размере 3%, что будет отчисляться с доходов технологических компаний.

Налог теперь вынуждена платить любая технологическая компания с доходом в более чем 750 миллионов евро, из которых не менее 25 миллионов евро генерируются во Франции.

По подсчетам Минфина страны, новый налог может принести бюджету около 500 миллионов евро в год. В частности, налог коснется около 30 крупных компаний, включая Google, Amazon, Facebook и Apple, а также Airbnb и Instagram.

В ответ на введение пошлин на IT-компании США Трамп пригрозил Франции санкциями.

В декабре прошлого года американская администрация пообещала обложить пошлинами французские товары на сумму почти 2,4 миллиарда долларов.