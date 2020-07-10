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США можуть обкласти митом товари з Франції на суму до 700 млн дол., - Bloomberg

США, П'ятниця 10 липня 2020 06:37
США можуть обкласти митом товари з Франції на суму до 700 млн дол., - Bloomberg
Фото: долари (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Податками можуть обкласти продукти і товари з Франції, включаючи вино, сири і сумки

Уряд США розглядає можливість накласти мита на товари з Франції. Причиною називають наміри Парижа ввести податки на компанії, що надають цифрові послуги, у тому числі американські.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

В Білому домі назвали ці заходи вимушеними.

Наголошується, що можуть обкласти податками продукти і товари з Франції, включаючи вино, сири і сумки, на загальну суму від 500 млн. до 700 млн доларів.

За словами одного з джерел, влада США може оголосити про дані заходи вже 10 липня, а застосувати їх пізніше в нинішньому році, коли у Франції почнуть збір зазначеного податку.

Нагадаємо, 11 липня 2019 року парламент Франції затвердив новий податок у розмірі 3%, що буде відраховуватися з доходів технологічних компаній.

Податок тепер змушена платити будь-яка технологічна компанія з доходом більш ніж 750 мільйонів євро, з яких не менше 25 мільйонів євро генеруються у Франції.

За підрахунками Мінфіну країни, новий податок може принести до бюджету близько 500 мільйонів євро в рік. Зокрема, податок торкнеться близько 30 великих компаній, включаючи Google, Amazon, Facebook і Apple, а також Airbnb і Instagram.

У відповідь на введення мит на IT-компанії США Трамп пригрозив Франції санкціями.

У грудні минулого року американська адміністрація пообіцяла обкласти митом французькі товари на суму майже 2,4 мільярда доларів.

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