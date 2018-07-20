Трамп пригрозив обкласти митом весь імпорт з Китаю

США можуть обкласти митом весь імпорт з Китаю на 500 млрд доларів

США можуть обкласти митом практично всі товари, що ввозяться в країну з Китаю. Про це в інтерв'ю CNBC заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, він готовий в рази збільшити кількість товарів китайського виробництва, які обкладаються імпортними митами.

"Я готовий дійти до п'ятисот (мільярдів доларів, - ред)", - заявив Трамп.

Зазначимо, що за даними CNBC, США вже обклали митом імпорт з Китаю на 34 млрд доларів, на що Китай відповів дзеркальними заходами.

Ккак зазначає CNBC, реалізація загрози Трампа призведе до того, що обкладений митами буде практично весь імпорт з Китаю. Так, у 2017 році в США було завезено китайських товарів на загальну суму 505,5 млрд доларів. Дзеркально на таку міру Китай відповісти не зможе, так як американських товарів він ввозить в рази менше. У 2017 році загальна вартість експорту США до Китаю склала менше 130 млрд доларів.

"Мені дуже подобається президент Сі, але це дуже несправедливо", - сказав Трамп, додавши, що підвищення мит відбувається не через погане ставлення до Китаю або з політичних міркувань, але заради того, щоб принести користь США.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з ситуацією, повідомляло, що Білий дім готовий розширити список товарів з Китаю, які обкладаються митом у США, включивши в нього нові позиції на загальну суму у 200 млрд доларів.