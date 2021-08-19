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США могут нанести авиаудары по военной технике, которая оказалась у талибов, - Reuters

Автор: Валерия Полищук

Белый дом не исключает, что может нанести авиаудары по военной технике, которая оказалась у талибов. Поскольку есть опасения, что американское оружие может быть использовано для убийства мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего за период с 2002 по 2017 годы США передали в Афганистан вооружение приблизительно на 28 млрд долларов, в частности, оружие, ракеты, приборы ночного видения и небольшие беспилотники для сбора разведывательной информации.

С 2003 года Соединенные Штаты предоставили афганским войскам менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, в том числе штурмовые винтовки М16, а также 162 тысяч единиц средств связи и 16 тысяч приборов ночного видения.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан