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США можуть завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів, - Reuters

Автор: Валерія Поліщук

Білий дім не виключає, що може завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів. Оскільки є побоювання, що американська зброя може бути використана для вбивства мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всього за період з 2002 по 2017 роки США передали в Афганістан озброєння приблизно на 28 млрд доларів, зокрема, зброю, ракети, прилади нічного бачення і невеликі безпілотники для збору розвідувальної інформації.

З 2003 року Сполучені Штати надали афганським військам менше ніж 600 тисяч одиниць піхотної зброї, в тому числі штурмові гвинтівки М16, а також 162 тисяч одиниць засобів зв'язку і 16 тисяч приладів нічного бачення.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан