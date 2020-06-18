ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США могут казнить полицейского, который застрелил участника протестов в Атланте

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 00:44
В США могут казнить полицейского, который застрелил участника протестов в Атланте
Фото: протесты в США (twitter/latimes)

Сейчас полицейскому объявили обвинения из-за убийства темнокожего митингующего

Бывший офицер полиции города Атланта (США, Джорджия) Гарретт Рольфе был обвинен в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса. Брукс был застрелен во время протестов из-за нетерпимости полиции к другим расам.

Об этом сообщает CNN.

Полицейскому Рольфе зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. Полицейскому грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.

Полицейского уволили после стрельбы. По информации CNN, в полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его каръеры у него были несколько жалоб. В частности, жалобы о применении им силы поступали в полицию еще в 2016 году, в результате чего полицейский получил выговор.

Отметим, недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.

Напомним, 14 июня в Атланте (штат Джорджия) погиб 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс на фоне акций протеста, после чего глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь