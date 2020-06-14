В США полицейские застрелили афроамериканца: вспыхнули протесты

Фото: протесты в США (twitter.com/JeremiahCordei1)

Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

В американском городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в результате ранения полицейским. В городе прошли акции протеста, а глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Об этом сообщает ABC.

По данным бюро расследований штата Джорджия (GBI), в пятницу вечером в отдел полиции поступила жалоба на мужчину, который спал в машине на парковке у кафе. Машина Брукса стояла на проезде и мешала другим автомобилям подъехать к заведению.

В результате проведенного теста полицейские обнаружили, что Брукс был пьян. Между ним и правоохранителями возник конфликт.

В GBI заявили, что видео с камер наблюдения ресторана показывает, что во время борьбы с полицейскими Брукс выхватил у одного из них электрошоке и начал бежать. Пробежав несколько парковочных мест он развернулся и направил шокер на офицера, а полицейский в ответ выстрелил и ранил афроамериканца.

Брукс был доставлен в местную больницу, где он умер после экстренной операции.

По данным GBI один из полицейских лечился от травмы, полученной во время столкновения, но уже был выписан из больницы.

Как только GBI завершит расследование, дело будет передано в офис окружного прокурора округа Фултон, который намерен провести собственное расследование.

Как пишет газета Washington Post, в Атланте прошли акции протеста. После произошедшего начальник полиции города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканец Джордж Флойд, которому было 46 лет, умер в больнице после того, как во время задержание полицейские применили к нему удушающий прием.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты в США, которые также распространились на Европу.

РБК-Украина также сообщало, что Флойда похоронили в США 10 июня.

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Автор: Надежда Собенко