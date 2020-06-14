В США полицейские застрелили афроамериканца: вспыхнули протесты

Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.
В американском городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб в результате ранения полицейским. В городе прошли акции протеста, а глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.
Об этом сообщает ABC.
По данным бюро расследований штата Джорджия (GBI), в пятницу вечером в отдел полиции поступила жалоба на мужчину, который спал в машине на парковке у кафе. Машина Брукса стояла на проезде и мешала другим автомобилям подъехать к заведению.
В результате проведенного теста полицейские обнаружили, что Брукс был пьян. Между ним и правоохранителями возник конфликт.
В GBI заявили, что видео с камер наблюдения ресторана показывает, что во время борьбы с полицейскими Брукс выхватил у одного из них электрошоке и начал бежать. Пробежав несколько парковочных мест он развернулся и направил шокер на офицера, а полицейский в ответ выстрелил и ранил афроамериканца.
Брукс был доставлен в местную больницу, где он умер после экстренной операции.
Last night #AtlantaPolice were involved in another police shooting at Univeristy and Pryor. #AtlantaProtests #BlacklivesMatter. pic.twitter.com/FB35GJccWH— Gerald A. Griggs (@AttorneyGriggs) June 13, 2020
Breaking.. New scenes from the #Atlanta police shooting. #AtlantaShooting #AtlantaProtests pic.twitter.com/2Yz29xetqd— roberto pedone (@zerosum24) June 13, 2020
По данным GBI один из полицейских лечился от травмы, полученной во время столкновения, но уже был выписан из больницы.
Как только GBI завершит расследование, дело будет передано в офис окружного прокурора округа Фултон, который намерен провести собственное расследование.
Как пишет газета Washington Post, в Атланте прошли акции протеста. После произошедшего начальник полиции города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку.
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканец Джордж Флойд, которому было 46 лет, умер в больнице после того, как во время задержание полицейские применили к нему удушающий прием.
Смерть Флойда вызвала массовые протесты в США, которые также распространились на Европу.
РБК-Украина также сообщало, что Флойда похоронили в США 10 июня.
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Автор: Надежда Собенко