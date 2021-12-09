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США могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу, - AP

Автор: Анастасия Рокитна

США могут начать оказывать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии Донбассу. Речь идет о контроле здравоохранения, полиции и школ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

По данным агентства, "задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять некоторые решения на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает Путину".

"Представители администрации (США) предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о разрешении региону Донбасса контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы.

Напомним, Байден на этой неделе позвонит Зеленскому по результатам саммита с Путиным.

Отметим, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина. Беседа продолжалась более 2 часов. О том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры США и России - в материале РБК-Украина.

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