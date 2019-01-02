США можуть за 2-3 місяці надати Україні зброю

Фото: Джон Гербст (US-Ukraine Business Council)

На думку екс-посла в Україні у США також оголосять нові санкції проти Росії

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст вважає, що вже за 2-3 місяці США нададуть Україні зброю та оголосять нові санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свобода".

Гербст переконаний, що вже за кілька тижнів США дадуть значно сильнішу відповідь на агресію Росії проти українських ВМС у Керченській протоці, ніж до цього.

"Вже через 2-3 місяці ми побачимо, що США надають зброю Києву й оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з цією агресією. Думаю, протягом найближчих восьми-десяти, максимум - дванадцяти тижнів з'явиться ця набагато сильніша відповідь США. І, окрім санкцій, це буде військова допомога Україні", - заявив екс-посол.

Він додав, що наразі у США є достатньо аргументів і для надання протикорабельних ракет, і патрульних кораблів, "можливо, що й іншого військового обладнання".

Крім того, на думку Гербста, підтримка України в американському Конгресі зараз дуже сильна. І залишиться щонайменше такою ж серйозною, а можливо, ще й посилиться після того, як у січні демократи отримають контроль над Палатою представників.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Росії за анексію Криму і агресію щодо України.