США могли переоценить возможности армии РФ из-за пробела в разведданных

Генерал Тод Уолтерс, главнокомандующий войсками НАТО в Европе, заявил, что из-за пробела разведывательных данных, в США имела место переоценка возможностей российской армии. Американская разведка предполагала, что Россия захватит Киев за несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Генерал добавил, что американская разведка точно предусмотрела, когда Россия вторгнется, но ошиблась в прогнозе того, как пойдет война. Он отметил, что после войны потребуется провести анализ для выявления слабых мест разведки.
"Когда этот кризис закончится, мы проведем всесторонний анализ действий во всех областях и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и убедимся, что можем найти способы их устранения", - заявил Волтерс.
Ранее мы сообщали, что в Белом доме рассказали условия встречи Байдена и Путина. Главным пунктом является ощутимая деэскалация со стороны России.
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