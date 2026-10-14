США могли навмисно приховати попередження про масовані удари по Україні, - CBS News

США, можливо, навмисно приховували ранні попередження про масовані ракетні удари Росії по Україні, які призвели до загибелі людей та масштабних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Як зазначає видання, під час масованої атаки у вівторок, коли Росія випустила десятки балістичних ракет та дронів по Києву та Харкову, Україна не отримала жодних попереджень від партнерів.

За словами джерел, американські чиновники посилалися на те, що система виявлення запусків нібито вийшла з ладу через "погану погоду".

Водночас українська сторона відкинула це пояснення.

Коли наступної ночі Росія завдала чергового удару, американська система раннього попередження знову запрацювала.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на демонстративній неповазі з боку РФ та закликав США до жорсткої реакції.

На тлі загострення ситуації українські військові повідомили про перебої в роботі терміналів Starlink від компанії Ілона Маска.

За даними Міноборони України, в ніч на 14 жовтня SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу військових терміналів Starshield під час руху, що ускладнило місії БПЛА та логістику.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала припинити обмін розвідувальними даними та зупинити закупівлю зброї через систему PURL, якщо Україна не припинить глибокі удари по російській енергетиці.

Сам Трамп заявив, що Вашингтон продовжує допомагати Києву та працює над припиненням війни.