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США могли навмисно приховати попередження про масовані удари по Україні, - CBS News

22:35 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
США могли навмисно приховати попередження про масовані удари по Україні, - CBS News Фото: США могли приховати попередження про удари по Україні (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

США, можливо, навмисно приховували ранні попередження про масовані ракетні удари Росії по Україні, які призвели до загибелі людей та масштабних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Як зазначає видання, під час масованої атаки у вівторок, коли Росія випустила десятки балістичних ракет та дронів по Києву та Харкову, Україна не отримала жодних попереджень від партнерів.

За словами джерел, американські чиновники посилалися на те, що система виявлення запусків нібито вийшла з ладу через "погану погоду".

Водночас українська сторона відкинула це пояснення.

Коли наступної ночі Росія завдала чергового удару, американська система раннього попередження знову запрацювала.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на демонстративній неповазі з боку РФ та закликав США до жорсткої реакції.

На тлі загострення ситуації українські військові повідомили про перебої в роботі терміналів Starlink від компанії Ілона Маска.

За даними Міноборони України, в ніч на 14 жовтня SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу військових терміналів Starshield під час руху, що ускладнило місії БПЛА та логістику.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала припинити обмін розвідувальними даними та зупинити закупівлю зброї через систему PURL, якщо Україна не припинить глибокі удари по російській енергетиці.

Сам Трамп заявив, що Вашингтон продовжує допомагати Києву та працює над припиненням війни.

Нагадаємо, нещодавно Росія здійснила одну з наймасовіших повітряних атак по українських регіонах, намагаючись скористатися проблемами у роботі терміналів Starlink, про що заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, під час масованого удару РФ атакувала Україну 145 дронами, значну частину яких становили реактивні безпілотники, про що повідомляв начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Тоді українська протиповітряна оборона успішно знищила понад 100 ворожих безпілотників.

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