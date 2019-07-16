США меняют правила для получения убежища

Во вторник, 16 июля, в Соединенных Штатах Америки вступают в силу новые правила получения убежища. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, согласно новым правилам, для въезда на территорию Соединенных Штатов, беженцам необходимо будет доказать, что им отказала в помощи другая страна, но не их собственная.

Если лица не обращались за помощью в другие страны, они получат отказ. Однако, новые правила предоставления убежища не будут касаться граждан Мексики или Канады.

"Большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища создает необычайную нагрузку на национальную иммиграционную систему, подрывает многие гуманитарные цели предоставления убежища, усугубляет гуманитарный кризис контрабанды людей", - пояснил генпрокурор США Уильям Барр.

Отмечается, что таким образом Вашингтон пытается воспрепятствовать предоставлению убежища большинству беженцев из стран Центральной Америки, которые находятся на южной границе США.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых городах Соединенных Штатов начались аресты нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации. В частности, аресты начались в Нью-Йорке и нескольких других городах в ночь с субботы на воскресенье, 14 июля.