США змінюють правила для отримання притулку

У вівторок, 16 липня, у Сполучених Штатах Америки набувають чинності нові правила отримання притулку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, згідно з новими правилами, для в'їзду на територію Сполучених Штатів, біженцям необхідно буде довести, що їм відмовила в допомозі інша країна, але не їх власна.

Якщо особи не зверталися за допомогою в інші країни, вони отримають відмову. Однак, нові правила надання притулку не стосуватимуться громадян Мексики чи Канади.

"Велика кількість необґрунтованих заяв про надання притулку створює надзвичайне навантаження на національну імміграційну систему, підриває багато гуманітарних цілей надання притулку, посилює гуманітарну кризу контрабанди людей", - пояснив генпрокурор США Вільям Барр.

Зазначається, що таким чином Вашингтон намагається унеможливити надання притулку більшості біженців з країн Центральної Америки, які перебувають на південному кордоні США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у деяких містах Сполучених Штатів почалися арешти нелегальних мігрантів з метою їх подальшої депортації. Зокрема, арешти почалися в Нью-Йорку та кількох інших містах в ніч з суботи на неділю, 14 липня.