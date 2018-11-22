В Австралії в результаті пилової бурі скасовано декілька рейсів

Фото: пилова буря (gettyimages)

У багатьох регіонах штату Новий Південний Уельс фіксують серйозні проблеми з видимістю на вулицях

Австралію накрила потужна пилова буря, у зв'язку з чим було затримано кілька авіарейсів через погану видимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що гігантська пилова буря накрила населені пункти на південно-сході Австралії.

Хмара пилу протяжністю 500 км призвело до затримки авіарейсів і вже досягло Сіднея.

Також зазначається, що небо стало оранжевого кольору.

Фото: пилова буря (gettyimages)

Крім того, у багатьох регіонах штату Новий Південний Уельс фіксують серйозні проблеми з видимістю на вулицях.

Нагадаємо, в Індії в результаті піщаної бурі в штаті Уттар Прадеш за останню добу загинули 17 осіб. Ще 11 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

На початку травня повідомлялося, що число загиблих в ході піщаної бурі в Індії досягло 143 осіб. Буря забрала життя 121 людини у штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд і Пенджаб, ще 21 людина загинула на півдні країни в результаті численних ударів блискавки.