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В США медбрата признали виновным в убийстве четырех пациентов

Автор: Анна Полисученко

В Техасе 37-летнего медбрата Уильяма Дэвиса признали виновным в убийстве четырех мужчин-пациентов. По информации следствия, он вводил пациентам в артерии воздух.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В период с июня 2017 года по январь 2018 года медбрат вколол воздух в артерии четырем пациентам, в результате они скончались. В медкартах умерших сказано, что мужчины в возрасте от 47 до 74 лет умерли от повреждения головного мозга.

"Все они успешно восстанавливались после операций и врачи не понимали, почему состояние пациентов внезапно резко ухудшилось. На компьютерной томографии в их мозге обнаружили воздух. Выступавший в суде эксперт заявил, что исключает другие возможные причины смерти, кроме проникновения воздуха в артерии", - сказано в сообщении.

Суд присяжных вынес приговор Дэвису, теперь ему грозит смертная казнь. Сейчас мужчина находится под стражей.

Адвокат медбрата утверждал, что доказательств умышленного убийства нет, а в больнице были "серьезные нарушения" и его подзащитный стал "козлом отпущения".

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