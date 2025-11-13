США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти РФ, - Рубіо

"З нашої сторони особливо вже не на що накладати санкції. Ми запровадили обмеження на їх найбільші нафтові компанії - саме цього всі очікували. Чесно кажучи, я не знаю, що ще можна зробити. В цьому плані у нас майже вичерпані можливості для нових санкцій", - зазначив він.

Водночас держсекретар додав, що певний потенціал для подальших дій зберігається у європейських партнерів США.

За його словами, саме вони можуть посилити тиск на так званий "тіньовий флот", який Росія використовує для обходу нафтових обмежень.

Коментуючи дії Росії, Рубіо заявив, що Кремль "чітко показав, чого прагне - захопити решту Донеччини", що, за його словами, є неприйнятним для України.

Держспекретар також наголосив, що ракетні удари РФ спрямовані на руйнування енергомережі та деморалізацію населення.

Рубіо підтвердив, що США ведуть постійні переговори з Києвом про підтримку енергосистеми, зокрема щодо постачання обладнання та оборонних засобів для її захисту.

"Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років", - сказав держсекретар США.