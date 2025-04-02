США мають відреагувати на порушення Росією "енергетичного перемир'я", - Подоляк

На думку Подоляка, Росія в контексті контактів зі США використовує технологію "давай ще пообіцяємо". Зокрема, це стосувалося обіцянки Москви припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

"В той же час вони завдають ударів, а паралельно кажуть "ми не б'ємо", звинувачуючи Україну", - додав він.

Також радник керівника ОП висловив сподівання, що США відреагують на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"Безумовно, США повинні на це реагувати. І я думаю, що це буде комплексна реакція взагалі. Тому що росіяни не готові дотримуватися такого досить простого першого кроку - не бити по конкретних енергетичних об'єктах", - підкреслив він.

Подоляк вважає, що США також "здивували" політичні вимоги Росії розблокувати можливість проводити інспекцію торговельних суден для перемир'я в Чорному морі.

"Росіян загнали в Новоросійську базу, вони бояться виходити звідти, і тепер вони пропонують "а давайте ви нам гарантуєте, що ми будемо виходити", і вони будуть перевіряти українські зерновози. З чого це? Тобто ця неадекватність вона, очевидно, вже шокує наших американських колег", - додав він.

Чиновник підкреслив, що тепер США необхідно перейти від "політики пряника" до "політики батога".