США мають розвіддані, які підтверджують провину Росії в підриві Каховської ГЕС, - NBC

"Влада США має в своєму розпорядженні розвідувальні дані, які схиляються у бік Росії як винуватця підриву дамби в Україні", - наводить видання слова двох американських чиновників і одного західного чиновника.

При цьому NBC уточнює, що адміністрація президента США Джо Байдена вже працює над тим, щоб розсекретити розвіддані та оприлюднити їх сьогодні, 6 червня.

Цілі таких дій Росії американці все ще оцінюють. Але, за словами одного з неназваних чиновників, підрив греблі ускладнить українським військовим переправу через Дніпро та створить складну гуманітарну проблему.

Оновлено 21:15

Координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповів, що США вивчають повідомлення щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС.

"Ми бачили повідомлення, що Росія відповідальна за вибухи на греблі, яку, як я нагадаю, російські сили зайняли незаконно минулого року і яку з того часу було окуповано. Ми робимо все від нас залежне, щоб досліджувати ці повідомлення і ми працюємо спільно з українцями, щоб зібрати більше інформації. Наразі ми не можемо сказати ствердно, що саме сталося", - заявив він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС за допомогою мін. Пропаганда Кремля почала звинувачувати Україну в нібито обстрілі дамби, але представники нашої країни відкинули подібні фейки.

Внаслідок подібних дій ворога у Херсонській області може затопити близько 80 населених пунктів. З самого ранку місцевих мешканців почали евакуювати.

Детальніше про ситуацію в Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.