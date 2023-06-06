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У США есть разведданные, которые подтверждают вину России в подрыве Каховской ГЭС, - NBC

Иллюстративное фото: у США есть разведданные, которые подтверждают вину России в подрыве Каховской ГЭС (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Власти Соединенных Штатов Америки располагают разведывательными данными, которые подтверждают, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Власти США располагают разведывательными данными, которые склоняются в сторону России как виновника подрыва дамбы в Украине", - приводит издание слова двух американских чиновников и одного западного чиновника.

При этом NBC уточняет, что администрация президента США Джо Байдена уже работает над тем, чтобы рассекретить разведданные и обнародовать их сегодня, 6 июня.

Цели таких действий России американцы все еще оценивают. Но, по словам одного из неназванных чиновников, подрыв дамбы усложнит украинским военным переправу через Днепр и создаст сложную гуманитарную проблему.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские оккупанты, сегодня, 6 июня, подорвали Каховскую ГЭС при помощи мин. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, но представители нашей страны отвергли подобные фейки.

В результате подобных действий врага в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра местных жителей начали эвакуировать.

Более детально о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКаховская ГЭСВойна России против Украины