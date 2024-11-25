США мають приділяти пріоритетну увагу допомозі Україні, а не нам, - експрезидент Тайваню

Сполучені Штати повинні приділяти пріоритетну увагу допомозі Україні, попри зростаючу загрозу китайського вторгнення через Тайванську протоку.
Про це заявила колишній президент Тайваню Цай Ін-вень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. У нас [Тайваню] ще є час", - підкреслила вона.
Заява прозвучала після слів глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Семюела Папаро про те, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, йдеться про скорочення запасів озброєння, таких як системи Patriot і ракети класу "повітря-повітря".
"Перемога України послужить найефективнішим стримувальним фактором для майбутньої агресії", - заявила вона, натякнувши на Китай.
На початку року у Конгресі США затяглося затвердження нового пакету допомоги Україні. Президент Джо Байден попросив додаткові кошти ще восени 2023 року, проте республіканці блокували рішення. Лише у лютому Сенат затвердив об'єднаний законопроект, який включав допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Проте речник Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.
У квітні Джонсон запропонував чотири окремі законопроекти, які були підтримані обома палатами Конгресу. Для України виділено понад 60 мільярдів доларів, призначених на військову та економічну допомогу.
Докладніше про розподіл цих коштів читайте у матеріалі РБК-Україна.
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