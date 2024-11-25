США мають приділяти пріоритетну увагу допомозі Україні, а не нам, - експрезидент Тайваню

"Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. У нас [Тайваню] ще є час", - підкреслила вона.

Заява прозвучала після слів глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Семюела Папаро про те, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, йдеться про скорочення запасів озброєння, таких як системи Patriot і ракети класу "повітря-повітря".

"Перемога України послужить найефективнішим стримувальним фактором для майбутньої агресії", - заявила вона, натякнувши на Китай.