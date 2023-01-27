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США мають намір відповісти на річницю вторгнення Росії, але подробиць не буде, - Білий дім

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США, П'ятниця 27 січня 2023 23:21
США мають намір відповісти на річницю вторгнення Росії, але подробиць не буде, - Білий дім Фото: у Білому дому та в інших відомствах США готуються до річниці вторгнення Росії в Україну (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Білому дому зазначили, що підготовка до річниці вторгнення Росії в Україну триває повним ходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію речниці Білого дому Карін Жан-П'єр 27 січня.

"Планування того, як ми відреагуємо на річницю, іде повним ходом як тут, у Білому домі, так і в інших відомствах. Але, як це зазвичай буває, я не буду поглиблюватися у внутрішні дискусії або ж перелічувати будь-які варіанти дій, які ми на даний момент розглядаємо", - сказала речниця.

Водночас сьогодні РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден призначив Джеффа Зінтса, бізнесмена та колишнього координатора Білого дому по боротьбі з COVID-19, новим керівником апарату Білого дому.

Крім того, ми писали, що президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну, але поки не час для цього.

Нагадаємо, за даними журналістів NBC, Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. Ймовірно, американський лідер відвідає Польщу, а також оголосить про новий пакет допомоги Україні.

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