США мають намір виділити майже 12 млрд доларів Україні: деталі

Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

У заяві Міністерства фінансів США за підсумками віртуальної зустрічі двох офіційних осіб йдеться, що Єллен "підкреслила важливість вживання Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше".

У США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні. За прогнозами, "країни-донори" забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році, яке підтримує життєво важливі урядові операції, включаючи лікарні, школи та служби екстреного реагування.

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн", - заявили у Міністерстві фінансів США.

"Надання фінансової підтримки Україні допоможе Україні виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США у всьому світі", - додали в Казначействі.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроект, що передбачає виділення 106 млрд доларів. Україні пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів.

Республіканці 6 грудня заблокували початок дебатів щодо законопроекту в Сенаті.

12 січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.