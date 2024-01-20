США мають намір укласти з Японією нову військово-морську угоду: що зміниться

"Китай спостерігає за тим, які кораблі входять і виходять до японських баз. Це не секрет, вони знають, що відбувається. Тому вони оцінюють вашу стримуваність", - заявив Емануель під час виступу на військово-морській базі Йокосука недалеко від Токіо.

Зазначається, що у разі укладання нового договору кораблі ВМС США зможуть залишатися у водах Азії на більший час і будуть готові до будь-якого потенційного конфлікту.

Використання японських сухих доків зменшить навантаження на американські верфі, черга робіт на яких перевищує 4000 днів. Розподіл контрактів дозволить американським кораблебудівникам зосередитися на суднобудуванні, а чи не ремонті, що у результаті дозволить США збільшити свій флот.

За словами дипломата, Вашингтон та Токіо створили раду для розробки спільного плану робіт із технічного обслуговування.

Договори США з тихоокеанськими державами

За низкою двосторонніх угод між США та Японією, Вашингтон розміщує понад десять бойових кораблів у Тихому океані, також має кілька військово-морських баз.

Також нагадаємо, що у 1980-х роках Вашингтон уперше уклав з трьома острівними державами так звану угоду про вільну асоціацію, згідно з якою він зберігає відповідальність за їхню оборону та надає економічну допомогу, отримуючи ексклюзивний доступ до величезних стратегічних ділянок Тихого океану.

У травні минулого року США підписали нові стратегічні договори з тихоокеанськими острівними державами Палау та Мікронезією та сподіваються зробити це з Маршалловими островами найближчим часом.

Угоди передбачають зміцнення підтримки тихоокеанських острівних країн для протидії конкуренції з боку Китаю.