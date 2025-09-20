США мають намір продати Ізраїлю зброю на 6 млрд доларів, - WSJ

За словами чиновника США і ще однієї людини, пропозиція включає продаж 30 вертольотів АН-64 Apache на суму 3,8 млрд доларів США, що майже вдвічі збільшить поточні запаси Ізраїлю.

Крім того, до списку входить продаж 3200 бойових машин піхоти (БМП) на суму 1,9 млрд доларів. Виконання буде не раніше ніж через 2-3 роки.

Також людина, знайома із ситуацією, розповіла, що наразі триває процес продажу запасних частин для бронетранспортерів і джерел живлення на 750 млн доларів.

The Times of Israel зазначає, що ці продажі відбуваються в той час, як плани США бути посередником у припиненні війни між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут, а удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Досі (Катар), викликав широке засудження серед союзників США на Близькому Сході.

Крім того, Сполучені Штати продовжують надавати підтримку, незважаючи на зростаючий міжнародний тиск на Ізраїль і спроби все більшої кількості демократів у Сенаті США заблокувати продаж наступальної зброї Ізраїлю.