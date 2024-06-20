США мають намір призупинити виконання всіх замовлень на Patriot заради постачання Україні, - FT

Джерела видання повідомили, що про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня. Минулого тижня президент Джо Байден заявив в Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. До їх числа увійдуть ракетні батареї Patriot, яких Київ вимагає після того, як Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на його електростанції.

Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних про рішення.

Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot, які ще не поставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.