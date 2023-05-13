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США мають намір притягнути РФ до відповідальності за використання отрути "Новичок"

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають намір домагатися притягнення РФ до відповідальності за використання отруйної речовини "Новичок".

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб спонукати країни, що залишилися, приєднатися до Конвенції з хімічної зброї. Я закликаю всі країни відстоювати правду і приєднатися до нас у притягненні до відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією зарину, та Росією нервово-паралітичних отруйних речовин типу "Новачок", - йдеться у повідомленні президента США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові до вересня 2023 ліквідувати всі свої запаси хімічної зброї.

Також ми писали, що окупанти застосовують проти українських захисників гранати із хімічною вибухівкою. Їхнє використання заборонено міжнародними конвенціями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що застосування гранат К-51 зафіксували у Донецькій області ще у листопаді 2022 року.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден