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США мають намір посилити санкції проти російської нафти

США, П'ятниця 20 вересня 2024 09:15
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США мають намір посилити санкції проти російської нафти Фото: санкції проти російської нафти будуть жорсткішими (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США мають намір посилити обмеження на торгівлю російською нафтою. Зокрема це стосується тіньового флоту, за допомогою якого Москва вивозить сировину.

Про це заявив заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Buzz Times.

"Я думаю, ми наближаємося до того, щоб говорити про набагато жорсткіший режим щодо як тіньового флоту, так і обсягів нафти, які Росія може постачати на ринок", - сказав він.

Сінгх згадав ще один напрямок санкційної політики, де США мають намір нарощувати зусилля: це зниження "цікавості третіх країн, які виробляють комплектуючі, які потрапляють безпосередньо на поле бою на користь Росії, або транзитні постачання товарів".

Цінова стеля та тіньовий флот

Нагадаємо, з грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Проте російські компанії забезпечили страхове покриття 60% нафтових вантажів із Москви до Індії. Завдяки цьому Росія може продавати нафту за ціною понад 60 доларів за барель, що перевищує обмеження, встановлені країнами G7, Європейським Союзом та Австралією.

Водночас, страхування для решти 40% танкерів, які перевозили нафту до Індії в липні, надавали західні компанії. Однак вони були надані тільки для російських вантажів, проданих за ціною, що не перевищує встановлену межу.

Детальніше про незаконну торгівлю Москви нафтою читайте у матеріалі РБК-Україна "Тіньовий флот. Як Росія обходить нафтові санкції Заходу та боротьба України з цим викликом".

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