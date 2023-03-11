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США мають намір посилити контроль за експортом мікрочіпів до Китаю, - Bloomberg

Фото: США мають намір посилити експорт мікрочіпів до Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд проінформував американські компанії про план і повідомив їм, що має намір оголосити про обмеження вже наступного місяця. Згідно з наявними даними, адміністрація Байдена планує координувати свої дії з Нідерландами та Японією.

Цього тижня уряд Нідерландів заявив, що планує запровадити нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю для захисту національної безпеки.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив у четвер, що Китай рішуче виступає проти обмежень як засобу втручання та обмеження нормальних економічних та торговельних обмінів між китайськими та голландськими компаніями.

Наприкінці минулого року США запровадили низку експортних обмежень проти Китаю, у тому числі заборону на постачання деяких напівпровідникових мікросхем, які виробляють у будь-якій точці світу на американському устаткуванні.

Раніше ми писали, що США внесли до "чорного списку" шість юридичних осіб Китаю, які сприяють розвитку китайської аерокосмічної галузі, включаючи створення аеростатів.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати повідомляють найближчим союзникам про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

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