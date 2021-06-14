В США масштабный пожар на химическом заводе. Власти объявили эвакуацию

В городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.
Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.
Фото: пожар на химическом заводе в США (twitter.com/MaggiePolsean)
Напомним, сегодня в России произошел мощный взрыв на Новосибирской АЗС.
Как писало РБК-Украина, число пострадавших в результате взрыва возросло до почти 30 человек, погибших нет.