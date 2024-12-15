США мали прямий контакт із сирійськими повстанцями "Хайят Тахрір аш-Шам", - Блінкен

Виступаючи на прес-конференції в йорданському місті Акаба, американський чиновник зазначив, що Штати та союзники дуже "зацікавлені в тому, щоб допомогти сирійському народу прокласти цей новий шлях".

На запитання журналістів, чи мали США контакти з "Хайят Тахрір аш-Шам", Блінкен дав ствердну відповідь, та уточнив, що контакт був прямим.

"Так, ми контактували з "ХТШ" та іншими сторонами. Ми переконували всіх, з ким спілкувалися, що важливо допомогти знайти Остіна Тіса (американський журналіст-фрілансер і ветеран, офіцер морської піхоти США, який був викрадений у Сирії у серпні 2012 року, - ред.) та повернути його додому", - сказав він.

Блінкен додав, що американська сторона також поділилася принципами "для нашої постійної підтримки - принципами, знову ж таки, які зараз прийняті країнами в усьому регіоні та далеко за його межами"

Розповідаючі про ситуацію в Сирії, Блінкен звернув увагу, що у цій країні досі зберігають присутність "ІДІЛ" та інші терористичні групи, які "хочуть використати цей період невизначеності, щоб спробувати відновити позиції".

"Ніхто не розуміє ці виклики краще, ніж сам сирійський народ. І сирійці знають, що їм знадобиться підтримка сусідів і з боку міжнародної спільноти, щоб подолати ці виклики", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, лідери повстанців у Сирії заявляють, що порвали зв'язки зі своїм екстремістським та джихадистським минулим, разом з цим "Хайят Тахрір аш-Шам" досі вважається у США та європейських країнах як терористична група, яка раніше мала зв'язки з "Аль-Каїдою".