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США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку

Вашингтон, Четверг 24 сентября 2020 01:35
США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Комитет Сената США по международным отношениям отреагировал на тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Американские политики призвали Лукашенко уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении комитета в Twitter.

В комитете Сената США заявили, что Лукашенко больше не является президентом Беларуси.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали его президентом. Также на инаугурацию отреагировали Польша, Германия, Дания, Чехия.

Вместе с тем, фарсом и не легитимностью назвали инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.

Украина также не признает, что Лукашенко является легитимным президентом Беларуси.

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