США позбавили Ефіопію особливого торгового статусу через порушення прав людини. На думку американської адміністрації, Ефіопія вже майже рік не здатна покласти край конфлікту в регіоні Тиграй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Американський президент Джо Байден в листі до Конгресу оголосив про рішення позбавити Ефіопію особливого статусу, що спрощував цій країні ведення торгівлі з США.

Ефіопія не змогла відповідати вимогам, які пред'являються до власників привілейованого статусу за законом "Про забезпечення зростання і можливостей" (African Growth and Opportunity Act, AGOA).

За цим кроком можуть послідувати санкції Вашингтона проти Ефіопії.

Білий дім поширив документ про виключення Ефіопії зі списку країн, до яких застосовувалися положення AGOA. Подібних преференцій позбавлені також Гвінея і Малі. Вашингтон звинуватив Малі у відсутності "безперервного прогресу в напрямку встановлення і захисту влади закону, політичного плюралізму і визнаних на міжнародній арені прав працівників, а також у відсутності реакції на серйозні порушення визнаних на міжнародному рівні прав людини".

Згідно з документом, Ефіопія, Гвінея і Малі перестануть бути бенефіціарами AGOA з 1 січня 2022 року.

У відповідь влада Ефіопії піддала критиці цей крок США.

"Ми вкрай розчаровані загрозою виключення з AGOA, яка зараз розглядається адміністрацією США", - говориться в заяві ефіопського Міністерства торгівлі.